Son Dakika Haberleri: Çatı ve baca yangınları için uyarı
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Çatı ve baca yangınları için uyarı

40 dakika önce

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, artan baca ve çatı yangınlarının bakımsızlıktan kaynaklandığını belirterek, çatı ve bacaların 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini bildirdi.

Çatı ve baca yangınları için uyarı, System.String[]
Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, artan baca ve çatı yangınlarının bakımsızlıktan kaynaklandığını belirterek, çatı ve bacaların 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğini bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamada, çatı ve baca yangınlarının artması nedeniyle yapılan incelemelerde, bacaların bakımsız, temizliğinin yapılmamış ve yıpranmış olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Baca kullanan işletmelerin ve hanelerin baca temizliğini 6 ayda bir yaptırmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın çatı katlarına kullanmadıkları eşyaları tüp, kitap, patlayıcı ve yanıcı maddeler, koymamaları önem arz etmektedir. Çatı katlarının temizliği, düzeni ve güvenliği çok önemlidir. Maddi kayıpların yanı sıra can kayıplarının da yaşandığı yangın olaylarında vatandaşlarımızın duyarlılık göstererek itfaiye araçlarının yangın yerine ulaşımlarının daha hızlı sağlanması adına cadde ve sokaklara araçlarını park etmemeleri ve itfaiye araçlarına yol vermeleri hayati önem arz etmektedir. "
Niğde Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:50 Kaynak: AA
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