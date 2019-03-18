Çatı Yangını
33 dakika önce
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Sultan Mahallesi Duygu Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü ve binanın çatısına sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekipleri yangına müdahale ederken, bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu binada hasar oluştu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:39 Kaynak: AA
Silivri'de 2 Kardeş Define Ararken Göçük Altında Kaldı
Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!
Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaştırıp Polise Teslim Oldu
Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı