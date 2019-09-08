Son Dakika Haberleri: Çatı yangını
Son Dakika Güncel Haber

Çatı yangını

55 dakika önce

Zonguldak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 46 küme evlerde, 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangına müdahale eden Zonguldak, Kilimli ve Kozlu belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri binadakileri tahliye etti.

Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü.

Yangında binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, bir dairede de hasar meydana geldi.

Zonguldak, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 06:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Zonguldak'ta yangın: 1 ölü
Kılıçdaroğlu'na yumurta atan saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı Diyarbakır Başsavcılığından HDP'nin il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]