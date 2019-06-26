Çatı yangını evi kül etti
31 dakika önce
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.
Rize
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
'nin Çayeli
ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yamaç Köyü
'ndeki Sokur ailesinin evinin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. Olay yerindeki köylüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu evin kullanılamaz hal geldi. Jandarma
ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Kubilay Ateş/İHA)
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