Son Dakika Haberleri: Çatı yangını evi kül etti
Son Dakika Güncel Haber

Çatı yangını evi kül etti

31 dakika önce

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Çatı yangını evi kül etti, System.String[]
Rize'nin Çayeli ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 19.30 sıralarında Yamaç Köyü'ndeki Sokur ailesinin evinin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. Olay yerindeki köylüler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu evin kullanılamaz hal geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Kubilay Ateş/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:36 Kaynak: İHA
Yamaç Köyü, Çayeli, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi Son Dakika! Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi engellendi Karısının eski sevgilisi tarafından sokak ortasında öldürüldü Ali Babacan'ın Erdoğan'a sunduğu dosyanın detayları belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:07:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çatı yangını evi kül etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]