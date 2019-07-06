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Çatı yangını evi kül etti

1 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

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Antalya'nın Kaş ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Yeşilköy mahallesindeki Cengiz ailesinin evinin çatısında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evin diğer kısımlarına sıçradı. İçinde eşyalar bulunan evde, dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alevler evi sararken, kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında kimsenin bulunmadığı evde, can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 03:54 Kaynak: İHA
Yeşilköy, Antalya, 3. Sayfa
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