Çatı yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Çatı yangını hasara yol açtı
6 saat önce
Burdur'un Karamanlı ilçesinde çatısı yanan evde hasar oluştu.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde çatısı yanan evde hasar oluştu.
Zafer Mahallesi'nde Kamile Şener'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine, Karamanlı ve Tefenni belediyeleri itfaiye ekipleri, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bacadan çıktığı tahmin edilen ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 08:35 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak