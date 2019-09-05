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Çatı yangını korkuttu

3 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen çatı yangını korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.


Yangın, İsaklı Mahallesi Gençlik Caddesinde 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın baca kısmında çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Civarda bulunan vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi üzere olay yerine gelen Samsun Büyüşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatı kapısının kilitli olması nedeniyle kapıyı kırarak çatıya çıkan ekipler yangını yan binalara sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı.


Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
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