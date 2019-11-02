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Son Dakika 3. Sayfa Çatı yangını korkuttu

Çatı yangını korkuttu

7 saat önce

Malatya'da bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.

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Malatya'da bir apartmanın çatı katında meydana gelen yangın zamanında müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın çiftliği mahallesinde bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.


Polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı yangında, zamanında yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınırken, olayda maddi hasar meydana geldi. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 04:57 Kaynak: İHA
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