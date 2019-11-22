Son Dakika Haberleri: Çatı yangını korkuttu
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Çatı yangını korkuttu

6 saat önce

Malatya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Malatya'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın, büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre Saray Mahallesi Finik Köprü sokak üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi ile kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıdaki alevlere müdahale etti. Polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı olayda, yangın diğer çatılara sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangında maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

İtfaiye, Malatya, Saray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:20 Kaynak: İHA
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