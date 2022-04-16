Çatı yangını korkuttu - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan çatı yangını korkuttu. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gazi İlyas Mahallesi 77. Sokak, No 3'te bulunan iki katlı ahşap ve betonerme binanın çakı katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın ihbarı üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler bölgeye geldi. Merdivenli araç ile yapılan müdahalede yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangınını çıkış nedeni ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR