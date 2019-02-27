Son Dakika Haberleri: Çatı Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü

Çatı Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın teras kata sıçradı.

Çatı Yangını Mahalleliyi Sokağa Döktü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın teras kata sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı yangında mahalleyi yoğun duman kapladı.

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın kısa sürede teras katı sardı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına adlı. Kesif duman mahalleyi etkisi altına aldı. Vatandaşların tedirgin bakışlarla izlediği yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:58 Kaynak: İHA

Kemalpaşa Mahallesi, İnegöl, Bursa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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