Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika
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Çatı yangını paniğe neden oldu

15.06.2022 18:22
Çatı yangını paniğe neden oldu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Kemaliye mahallesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarı alan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Vakfıkebir, Beşikdüzü, Çarşıbaşı ve Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği personeli olay yerine hareket etti. Kısa zamanda olay yerine ulaşan ekipler bir yandan binayı tahliye ederken diğer yandan yangına müdahale etti. Yangına 6 araç ve 15 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, yangında çatı katı ve çatının bir bölümünde maddi hasar meydana geldi. - TRABZON

Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu
Çatı yangını paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatı yangını paniğe neden oldu - Son Dakika

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