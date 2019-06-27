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Çatı yangını paniğe sebep oldu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında başlayan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 5 katlı bir apartmanın çatısında başlayan yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Hacıyusuf Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Olayda yaralanan ya da ölen olmazken, çatı iskeletinin ahşap olmasının yangını kısa sürede büyüttüğünü ifade eden itfaiye ekipleri, havaların aşırı sıcak olması ile birlikte özellikle çatı kaplamaları kaynaklı yangınlara dikkat edilmesi hususunda vatandaşları ikaz etti. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:22 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bandırma, Balıkesir, 3. Sayfa
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