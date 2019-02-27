Çatı Yangınına İtfaiyenin Müdahalesini İzlediler
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Caddeden geçenler, itfaiyenin söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
Yangın, Kemalpaşa Mahallesi
Mahmutesatbey Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, İnegöl İtfaiyesi'ne haber verdi.
Bölgeye geyen gelen itfaiye ekipleri alevleri iki taraftan müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda çatı kullanılmaz hale geldi. Caddeden geçenler söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:55 Kaynak: DHA
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