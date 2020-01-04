Çatı yangınına TOMA'lı müdahale - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çatı yangınına TOMA'lı müdahale - Son Dakika

Çatı yangınına TOMA'lı müdahale

6 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Çatı yangınına TOMA'lı müdahale, System.String[]

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde üç katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti, yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerine emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da destek verdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Belediye Başkanı Saklı, zarar gören binanın çatı katının onarılması için destekte bulunacaklarını söyledi.


Şemdinli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem! Son dakika: Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği ile ABD askerlerinin kaldığı askeri üsse füzeli saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri
22:41 Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2) - Son Dakika
22:40 Soba patladı, ev küle döndü - Son Dakika
22:40 Yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına ara verildi - Son Dakika
22:40 İskenderun'da yağmur altında Emre Aydın konseri - Son Dakika
22:36 İran ile savaşa hayır protestosu düzenlendi - NEW - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika
21:25 Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav sonuçları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 22:45:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çatı yangınına TOMA'lı müdahale - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]