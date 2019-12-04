Çatı yangınında 3 ev zarar gördü

Polis , yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa, Taşova , Niksar belediyeleri itfaiye ekipleri, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve sulama araçları olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, yandaki iki evin çatılarına sıçradı.

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