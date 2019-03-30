Son Dakika Haberleri: Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler

Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler

17 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2'si yatağa bağımlı 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çatı Yangınında Can Pazarı; Film Gibi İzlediler, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2'si yatağa bağımlı 4 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. 

Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde bulunan apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yükselince çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere iki taraftan müdahale etti. Apartmanda 2'si kadın 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan 2'sinin de yatağa bağımlı olduğu öğrenildi. 4 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın çıkan binanın karşısındaki AVM'ye gelenler ise söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi, telefonla sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangında çatı bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:42 Kaynak: DHA

Osmaniye, İnegöl, Bursa, Güncel
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