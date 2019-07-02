Son Dakika Haberleri: Çatı yangınında patlama anı kamerada
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Çatı yangınında patlama anı kamerada

1 saat önce

Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

Çatı yangınında patlama anı kamerada, System.String[]
Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıda meydana gelen patlama paniğe sebep olurken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak üzerinde bir site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, yangın nedeniyle çatıda patlama meydana geldi. Patlamayı gören vatandaşlar paniğe kapılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, müdahale sırasında birkaç itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirtildi. İtfaiye erlerine ayakta müdahale yapılırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye erlerince kontrol altına alındı.

Binanın çatısında çıkan yangın ve patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 07:18 Kaynak: İHA
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