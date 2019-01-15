Son Dakika Haberleri: Çatı Yola Uçtu

Çatı Yola Uçtu

50 saniye önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada bir evin çatısı yola uçtu.

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Ordu'nun Çamaş ilçesinde yaşanan şiddetli fırtınada bir evin çatısı yola uçtu.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Uzunali Mahallesi Kırk Meşe mevkisinde meydana geldi. Çamaş-Gürgentepe yolu üzerindeki Mustafa Türkmen'e ait 3 katlı binanın çatısı aşırı rüzgarda koparak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle Çamaş-Gürgentepe yolu trafiğe kapanırken, ekipler yolu trafiğe açmaya çalışıyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:16 Kaynak: İHA

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