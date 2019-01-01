Çatıda Asılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı
57 dakika önce
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sakarya
'nın Pamukova
ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi'nde boynuna dolanan ip nedeniyle 3 katlı binanın çatısında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Pamukova İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri, çatı arasına çıkarak kuşu kurtardı.
Güvercin, kanadının kırık olabileceği ihtimali üzerine veteriner kliniğine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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