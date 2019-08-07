Son Dakika Haberleri: Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
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Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

18 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
İsmet Paşa Mahallesi'nde ayağına dolanan ip nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalışmalar sonunda güvercini, takılı kaldığı su borusundan kurtardı.
Olayı izleyen vatandaşlar kurtarılan yaralı güvercini sevdi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Ekipler sağ ayağı kırık olduğu tespit edilen hayvanı tedavi ettirmek için veterinere götürdü.
İtfaiye, Erbaa, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
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