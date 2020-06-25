Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Çatıda ayağına ip dolanan kargayı itfaiye kurtardı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 katlı evin çatısında ayağına ip dolanan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 2 katlı evin çatısında ayağına ip dolanan karga, itfaiye ekibince kurtarıldı.Gebze Mollafenari Mahallesi'nde 2 katlı ahşap bir evin çatısında ayağına ip dolanan ve kurtulmak için çırpınan kargayı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi kargayı kurtarmak için merdiveni binaya dayadı. Yukarı çıkan itfaiyeci, kargayı kurtardı. İtfaiye eri karganın ayağına dolanan ipleri makasla kesti. Herhangi bir yarası olmadığı görülen karga doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:04 Kaynak: DHA
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