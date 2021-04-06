Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı - Son Dakika

Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı

06.04.2021 13:55

Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı Üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Gencin duran kalbini çalıştırmak için kalp masajı ile hastaneye taşıdılar Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı yalıtımı yapan babasına yardım ederken üçüncü kattan düşen 23...

Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı

Üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor

Gencin duran kalbini çalıştırmak için kalp masajı ile hastaneye taşıdılar

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çatı yalıtımı yapan babasına yardım ederken üçüncü kattan düşen 23 yaşındaki genç ağır yaralandı. Kalbi duran genç, sağlık ekiplerinin kalp masajı eşliğinde getirildiği hastanede tedavi altına alındı

Olay Körfez ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih Sultan Mahallesi'ndeki evlerinin çatısında yalıtım çalışması yapan babasına yardım etmek isteyen Ömürhan Türkoğlu(23), çatı üzerine çıktı. Babası ile birlikte bir süre çalışan Türkoğlu, bir anda dengesini kaybederek üçüncü kattan zemine düştü. Düşmenin etkisiyle Türkoğlu ağır yaralanırken, olayı gören babası ise durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Dakikalarca kalp masajı yaptılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Ömürhan Türkoğlu, ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde kalbi duran genç, ambulanstaki sağlık ekiplerinin kalp masajları eşliğinde hastane aciline ulaştırıldı. Durumu ağır olan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Hastaların güvenliğini bırakıp basın mensuplarına engel olmaya çalıştı

Öte yandan gencin hastaneye sevk edilmesi sırasında, hastanede hastaların güvenliği ile sorumlu olması gereken özel güvenlik görevlisi, görüntü almaya çalışan basın mensuplarının önüne geçerek engellemeye çalıştı. Basın mensuplarının görevini yapmasını engelleyen görevli, basın mensuplarının uyarısına aldırış etmeden kamera önünde kollarını açarak görüntü almalarına engel oldu.

Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı
Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı

Kocaeli, Körfez, Fatih, Kalp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda babasına yardım etmek isterken düşerek ağır yaralandı - Son Dakika


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