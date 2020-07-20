Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katı ile çatısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi geldi.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, 3 katlı bir binanın en üst katı ile çatısı çıkan yangında kullanılamaz hale geldi geldi. Yangında üst kattaki dairede yaşayan 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 02.00 sıralarında, Derince Çenedağ Mahallesi Engin Caddesi Karabey Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında başladı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kattaki daireye de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

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Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dairede yaşayan Avni Yarma, eşi Ayşe Yarma ve oğulları Savaş Yarma dumandan etkilendi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan aile, tedavilerinin ardından  taburcu edildi. Yangında çatı ile daire tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.  Soruşturma başlatıldı.


- Zce
Derince, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 09:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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