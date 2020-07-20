Çatıda başlayan yangın daireyi yaktı, 3 kişi dumandan etkilendi (2) - Son Dakika

KURBAN PARASI YANDI

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen yangında, 3 katlı bir binanın çatısı ve en üst katı tamamen yanDI. Dairede oturan Ayşe ve Avni Yarma çifti, dumandan kaçarak sığındıkları balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri için ambulans ile hastaneye kaldırılan Ayşe Yarma, Avni Yarma ve oğulları Savaş Yarma sabah saatlerinde taburcu edildi.