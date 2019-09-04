Son Dakika Haberleri: Çatıda başlayan yangın eve sıçradı
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Çatıda başlayan yangın eve sıçradı

1 saat önce

Çatıda başlayan yangın eve sıçradıTuzla'da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı.

Çatıda başlayan yangın eve sıçradı

Tuzla'da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Tuzla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
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