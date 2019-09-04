Çatıda başlayan yangın eve sıçradı
1 saat önce
Çatıda başlayan yangın eve sıçradıTuzla'da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Çatıda başlayan yangın eve sıçradı
Tuzla'da bir binanın çatısında çıkan yangın eve sıçradı. Evde bulunan anne ile çocuklar kurtarılırken itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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