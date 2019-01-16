Son Dakika Haberleri: Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü

Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü

1 saat önce

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde çatıda biriken kar, çığ gibi gürültüyle yere döküldü.

Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü, System.String[]
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde çatıda biriken kar, çığ gibi gürültüyle yere döküldü.

Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. İlçelerde kar kalındığı belirli noktalarda 2 metreye yaklaştı, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Çatılarda biriken karlar yere düşmeye başlarken, mahsur kalan araçlarda sahipleri tarafından küreklerle çıkarılmaya çalışıldı. Aydıntepe İlçe Gençlik Müdürlüğü çatısında biriken kar çığ gibi yere döküldü. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:43 Kaynak: İHA

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