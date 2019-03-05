Son Dakika Haberleri: Çatıda Biriken Kar, Çığ Gibi Düştü

Çatıda Biriken Kar, Çığ Gibi Düştü

27 dakika önce

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde apartmanın çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu.

Çatıda Biriken Kar, Çığ Gibi Düştü, System.String[]
AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde apartmanın çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde, kar kütlesi çatıdan çığ gibi düşüyor.

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü.

Binanın giriş katında kasap dükkanı bulunan Necdet Yazar, kar kütlesinin düştüğü anda içeride çalıştıklarını belirterek, "Deprem olduğunu zannettik" dedi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:42 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Caddesi, Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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