Son Dakika Haberleri: Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü

Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü

2 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu.

Çatıda Biriken Kar Çığ Gibi Düştü, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iş yerinin çatısından düşen dev kar kütlesi, korkuttu. Çığ gibi yola düşen kar kütlesi, bir araçta hasara neden oldu.

Eleşkirt'in en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki 3 katlı iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, havanın ısınması ile birlikte yola düştü. Bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, kar kütlesinin çatıdan çığ gibi düştüğü görüldü.

Yoldan geçen kimsenin olmaması olası faciayı engellerken, park halindeki bir araç hasar gördü. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Caddesi, Ağrı, Eleşkirt, Güncel
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