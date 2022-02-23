ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI

23.02.2022 17:33

BİTLİS'te ticaret merkezinin çatısından kopan kar kütleleri, zemin kattaki kafeteryaya ait eklentinin üzerine düştü.

BİTLİS'te ticaret merkezinin çatısından kopan kar kütleleri, zemin kattaki kafeteryaya ait eklentinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, kafeteryada oturan 1 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında içerisinde iş yerlerinin bulunduğu ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, zemin kattaki kafeteryanın eklentisinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, bu sırada kafeteryada oturan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Benzer bir olay yaşanmaması için ticaret merkezinin çatısındaki karlar, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.

ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI
ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI

YORUMLAR
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Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı Çatıdan düşen kar kütlesi kafenin cam tentesini yıktı Kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı Kafenin üzerine düşen kar 1 kişiyi yaraladı

kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika
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