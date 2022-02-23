ÇATIDA BİRİKEN KAR, KAFETERYANIN ÜZERİNE DÜŞTÜ: 1 YARALI - Son Dakika

BİTLİS'te ticaret merkezinin çatısından kopan kar kütleleri, zemin kattaki kafeteryaya ait eklentinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, kafeteryada oturan 1 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında içerisinde iş yerlerinin bulunduğu ticaret merkezinin çatısında biriken kar yığınları, zemin kattaki kafeteryanın eklentisinin üzerine düştü. Eklentinin çatısı çökerken, bu sırada kafeteryada oturan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla yaralı, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Benzer bir olay yaşanmaması için ticaret merkezinin çatısındaki karlar, itfaiye ekipleri tarafından temizlendi.