Son Dakika Haberleri: Çatıda Biriken Kar Kütleleri Az Daha Öldürüyordu

Çatıda Biriken Kar Kütleleri Az Daha Öldürüyordu

19 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Çatıda Biriken Kar Kütleleri Az Daha Öldürüyordu, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Rahva mevkiinde bulunan bir binanın çatısından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüde, 2 kişi çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

Bitlis, Kar, Güncel
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