Çatıda Biriken Kar Kütleleri Az Daha Öldürüyordu
19 dakika önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis
'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar
kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Rahva mevkiinde bulunan bir binanın çatısından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüde, 2 kişi çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuluyor. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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