Çatıda Biriken Kar Kütlelerinin Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldular
1 saat önce
Çatıda biriken kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis'te, bir binanın çatısından düşen kar kütleleri az daha 2 kişinin ölümüne sebep oluyorduBİTLİS - Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında...
Çatıda biriken kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Kar
kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis
'te, bir binanın çatısından düşen kar kütleleri az daha 2 kişinin ölümüne sebep oluyordu
BİTLİS - Bitlis'teki 2 vatandaş, bir binanın çatısından düşen kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği Bitlis şehir merkezinde tek katlı evler kara gömülürken, zaman zaman tehlikeli anlar da yaşanıyor. Rahva mevkiinde bulunan bir binanın çatısından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Saniye saniye kaydedilen görüntüde, 2 kişi çatıdan düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
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