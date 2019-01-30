Çatıda Biriken Kar Kütlesi Araçların Üzerine Böyle Düştü

Çatıda biriken kar kütlesi araçların üzerine böyle düştüMUŞ - Muş'ta çatıda biriken kar kütlesi park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Çatıda biriken kar kütlesi araçların üzerine böyle düştü



MUŞ - Muş'ta çatıda biriken kar kütlesi park halinde bulunan araçların üzerine düştü.

Alınan bilgilere göre olay, il merkezindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Kime ait olduğu öğrenilemeyen araçların üzerine çatıdan kar kütlesi düştü. Araçlarda maddi hasar oluşurken, yetkililer ise halkı uyardı. Yetkililer, sürücülerin araçlarını yüksek binaların yanına park etmemelerini istedi.

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