ÇATIDA BİRİKEN TONLARCA KAR ÇIĞ GİBİ AKTI - Son Dakika

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 katlı bir binanın çatısından düşen tonlarca kar kütlesi korkuttu. Eleşkirt ilçesi Ahmet Hamdi Şam Caddesi'nde Faruk Göktürk'e ait 2 katlı işyerinin çatısında biriken tonlarca kar kütlesi, havanın ısınmasıyla birlikte çığ gibi aktı. Parça parça halinde dökülen kar, önceden tedbir alınması sebebiyle can ve mal kaybına neden olmadı. Bina sahibi Faruk Göktürk, kar yağışı sonrası çatıda biriken karların döküleceğini tahmin ettiğini belirterek, "Karın akacağını farkedince araçların geçmesine engel olduk, vatandaşları uyardık. Çatıda biriken kar bayağı gürültülü geldi, yer sallandı sandık" dedi. Eleşkirt ilçesinde çatıdan düşen kar, vatandaşlar tarafından cep telefonu tarafından görüntüye alındı.