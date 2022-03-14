Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada

14.03.2022 19:01
Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada

BİTLİS'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü.

BİTLİS'te, belediyeye ait eski hizmet binanın çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 2 metreye ulaştı. Kentin Kazım Dirik Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı belediyeye ait eski tarihi binanın çatısında biriken kar yığınları ise havanın ısınmasıyla kayarak zemine çığ gibi düştü. Yaralanan olmazken bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kar yığınları ise ekipler tarafından iş makineleriyle kaldırıldı.


Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada
Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada
YORUMLAR
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kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çatıda biriken kar yığınları çığ gibi düştü; o anlar kamerada - Son Dakika


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