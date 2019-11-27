Son Dakika Haberleri: Çatıda çay içen genç polisi alarma geçirdi
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Çatıda çay içen genç polisi alarma geçirdi

6 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatısında çay içen genç, polisi harekete geçirdi.

Çatıda çay içen genç polisi alarma geçirdi, System.String[]

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatısında çay içen genç, polisi harekete geçirdi.

Camicedit Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkan genç, burada çay içmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, gencin çatıda uzun süre kalmasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin de sevk edilmesinin ardından binanın çatısına çıkan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci çatıdan indirerek emniyete götürdü.

Emniyette, çatıya kuş tutmak için çıktığını belirttiği öğrenilen genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çanakkale, Bayramiç, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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