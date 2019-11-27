Çatıda çay içen genç polisi alarma geçirdi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatısında çay içen genç, polisi harekete geçirdi.
Camicedit Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkan genç, burada çay içmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, gencin çatıda uzun süre kalmasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Bölgeye ambulans ve itfaiyenin de sevk edilmesinin ardından binanın çatısına çıkan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci çatıdan indirerek emniyete götürdü.
Emniyette, çatıya kuş tutmak için çıktığını belirttiği öğrenilen genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.