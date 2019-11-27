Çatıda çay içen genç polisi alarma geçirdi

Emniyette, çatıya kuş tutmak için çıktığını belirttiği öğrenilen genç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin de sevk edilmesinin ardından binanın çatısına çıkan polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen genci çatıdan indirerek emniyete götürdü.

Camicedit Mahallesi'ndeki bir binanın çatısına çıkan genç, burada çay içmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, gencin çatıda uzun süre kalmasından şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Çanakkale 'nin Bayramiç ilçesinde, 5 katlı bir apartmanın çatısında çay içen genç, polisi harekete geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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