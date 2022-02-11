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Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

11.02.2022 15:03
Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta bir evin çatısında çıkan yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Kozlu ilçesinde yaşandı. Güney Mahallesi Güvercin Caddesi üzerinde bir evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evi saran alevlerden kurtulan ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması gerçekleştirirken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken birçok eşya da kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken çıkış sebebi ise ekiplerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda netleşecek. - ZONGULDAK

Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

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Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıda çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika
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