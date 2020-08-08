Çatıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika

Çatıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3 katlı binanın çatısından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ilçenin Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı Yunuslu kavşak mevkinde bulunan 3 katlı çift bloklu apartmanın çatı katında yangın çıktı. Caddede toplanan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını ilgiyle takip etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için saatlerce mücadele verdi. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı. Çıkan yangında can kaybı olmadı.