Çatıda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Çatıda çıkan yangın korkuttu

21.03.2022 15:07
Çatıda çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın çatısı yandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın çatısı yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Gölcük ilçesi D-130 Karayolu Ulaşlı mevkiinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı apartmanın çatısında yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri, panik içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seferber olan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevresindeki apartmanlara sirayet etmeden söndürüldü. Apartmanda yaşayan hiçbir vatandaşın sağlık durumuyla alakalı sorun olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Çatıda çıkan yangın korkuttu
Çatıda çıkan yangın korkuttu
Çatıda çıkan yangın korkuttu
Çatıda çıkan yangın korkuttu
Çatıda çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
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İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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