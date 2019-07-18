Çatıda çıkan yangın korkuttu
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Çatıda çıkan yangın korkuttuDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
Çatıda çıkan yangın korkuttu
DENİZLİ'nin Pamukkale
ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinde korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatı katı, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Yangının çatı katında bulunan ve ekmek pişirmek için kullanılan ocaktan çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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