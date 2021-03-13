Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
13.03.2021 23:41
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu Uşak'ta bir çatıda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu
UŞAK - Uşak'ta bir çatıda çıkan yangın paniğe neden olurken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay Cumhuriyet Mahallesine bağlı 4. Hakem sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede ekipler tarafından fazla büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen vatandaşın da olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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