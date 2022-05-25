Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

25.05.2022 20:11
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı evin çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kızılcık Mahallesi üzerinde bulunan Kemal H.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evin çatı kısmında yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu
Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sakarya, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika


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