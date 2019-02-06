Çatıda Çıkan Yangını İtfaiye Ekipleri Söndürdü
57 dakika önce
Kayseri'de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa zamanda söndürüldü.
Kayseri
'de 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa zamanda söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan
İlçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Kanal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kısa süre içerisinde söndürülerek, kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:04 Kaynak: İHA
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