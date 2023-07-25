Çatıda çıplak şekilde güneşlenen şahıs, polis sirenini duyunca kaçtı - Son Dakika
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Çatıda çıplak şekilde güneşlenen şahıs, polis sirenini duyunca kaçtı

25.07.2023 16:43

Düzce'de bir çatıda çıplak şekilde güneşlenen adam görenleri şoke etti. Polisin olay yerine kısa sürede gelmesiyle aracın sirenlerini duyan şahıs, hemen kalkıp çatıdan indi. Polis şimdi her yerde çıplak güneşlenen o vatandaşı arıyor.

Düzce'de bir binanın çatısında çıplak şekilde yatıp güneşlenen erkek, ihbar üzerine gelen polis aracının sirenini duyunca kaçtı.

GÖRENLER POLİSİ ARADI

Cedidiye Mahallesi'nde öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatısında çıplak halde yatıp, güneşlenen erkeği görenler durumu polise haber verdi.

Çatıda çıplak güneşlenen erkek polis sirenini duyunca kaçtı

HER YERDE ARANIYOR

Olay yerine gelen polis ekibinin sireni duyan kişi, çatıdan apartmana inip, giyindikten sonra kaçtı. Polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • sims sims: ALLAHIN AZABINDANDA KORKU DUYMUYORLAR. DÜĞÜN YAPILIRKEN EZAN OKUNUR MÜZİĞİ DURDURMAZLAR. BÖYLE ÇATIDA CAMİİYE KARŞI AÇIK SEÇİK DURURLAR. YÜCE ALLAH ŞU MUHAREM GÜNÜNDE BU ÜLKENİN BAŞINA İNŞALLAH BÜYÜK BİR FELAKET VERMEZ. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Özgür Yolcu: vatandaş bırak güneşlensin tatil fahiş fiat Cevap Yaz 54 25 Yayından Kaldır
  • Serkan ergezer : ARANMASI VARDIR Cevap Yaz 13 20 Yayından Kaldır
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