Çatıda esrar yetiştirenler, bisiklet yarışını görüntüleyen helikopter kamerasına...
2 saat önce
İspanya'da düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışını havadan görüntüleyen helikopter, binan çatısında esrar maddesinin hammaddesi olan Hint keneviri bitkilerini görüntüledi.
İspanya Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:14 Kaynak: DHA
'da düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışını havadan görüntüleyen helikopter, binan çatısında esrar maddesinin hammaddesi olan Hint keneviri bitkilerini görüntüledi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, İspanya'nın Barselona kentinin batısındaki Igualada bölgesinde düzenlenen La Vuelta bisiklet yarışında meydana geldi. Yarışı havadan görüntüleyen helikopter kamerasına, bir binanın çatısında iki ayrı bölümdeki kenevir bitkileri takıldı. O görüntüler ise sosyal medyada ilgi çekti.
İspanya medyası, uyuşturucu kaçakçılığı için 3 ila 6 yıl arası hapis cezası olduğunu hatırlattı.
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