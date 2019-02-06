Son Dakika Haberleri: Çatıda Geçen Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Genç Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

Çatıda Geçen Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Genç Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti

10 dakika önce

Çatıda geçen yüksek gerilim hattına kapılan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi Annesine oğlunun öldüğünü söyleyemedilerBURSA - Bursa'da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim...

Çatıda Geçen Yüksek Gerilim Hattına Kapılan Genç Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti, System.String[]
Çatıda geçen yüksek gerilim hattına kapılan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yüksek gerilim hattına kapılan gençten acı haber geldi
Annesine oğlunun öldüğünü söyleyemediler

BURSA - Bursa'da geçtiğimiz günlerde çatı katında çalışan babasına yemek götürdüğü sırada yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları sinir krizleri geçirirken anneye ise henüz haber verilmediği öğrenildi.
Olay, Hamitler Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 15 yaşındaki Ömer Demet, 3 katlı bir binanın çatı katında çalışan babasına öğle yemeği götürdü. 15 yaşındaki genç bir anda binanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattına kapıldı. Oğlunun elektrik akımına kapıldığını gören baba Tuncay oğlunu kurtarmak isterken parmakları yandı.
Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, 15 yaşındaki genci olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Kocaeli'nin Derince ilçesindeki yanık ünitesine sevk edilen gençten kötü haber geldi.
Derince'de yaklaşık bir haftadır hayatta kalma mücadelesi veren Ömer, tedaviye cevap veremedi ve hayatını kaybetti. Acı haberi alan aile ise sinir krizleri geçirdi. Ömer Demet'in yakınlarının annesine henüz haber vermediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:00 Kaynak: İHA

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