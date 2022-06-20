BURSA-ÇATIDA GEZEN HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ SAKLANDIKLARI DEPODA YAKALANDI

BURSA'da, 2 katlı bir evin çatısında gezen iki hırsızlık şüphelisi, çevredekiler tarafından fark edilince evin zemin katındaki depoya saklandı. Şüphelilerin depoya girdiğini gören ev sahibi kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi 12'nci Fırın Sokakta meydana geldi. Evlerin çatısında iki şüphelinin dolaştığını fark eden mahalleli durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleli tarafından fark edildiğini anlayan şüphelisi, 2 katlı evin çatısından atlayarak zemin kattaki depoya saklandı. Durumu fark eden ev sahibi, deponun kapısını hırsızların üzerine kilitledi. Polis ekipleri, iki hırsızlık şüphelisini saklandıkları depoda yakaladı. Şüpheliler, kimliklerinin belirlenmesi ve ifadelerinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Şüphelileri çatıda görüp polise haber verdiğini belirten Fahriye Kalkan, "Terasa çıktılar, bende yukarı çıkıp çekiçle kapıya vurdum. Oradan apar topar kaçıp depoya indiler. Bende kapıyı kilitledim. Ondan sonra çevredekilere haber verdim. Daha sonra polis ekipleri geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.