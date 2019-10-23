Son Dakika Haberleri: Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş
Son Dakika 3. Sayfa Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

24 dakika önce

Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş Manisa'da jandarmayı şaşırtan görüntüMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesinde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

Manisa'da jandarmayı şaşırtan görüntü

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu Mahallesinde düzenlenen operasyonda 87 kök kenevir ve 100 gram esrar maddesi ele geçirildi. Çatıdan havalandırma boşluğu açılarak kenevirlerin yetiştirildiği yer ise jandarma ekiplerini şaşırttı.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesinde A.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Salihli Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, A.B.'nin evinin bitişiğinde bulunan depo olarak kullandığı yerin çatısında havalandırma yeri açarak Kenevir yetiştirdiği tespit edildi.

Aramada ayrıca depo olarak kullanılan yerde kasalara ekilmiş vaziyette 87 kök kenevir ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

A.B.'nin gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Çatıda havalandırma boşluğu açıp kenevir yetiştirmiş

Salihli, Kenevir, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
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