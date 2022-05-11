Çatıda hırsız avı - Son Dakika
Üye Girişi

Çatıda hırsız avı

11.05.2022 20:40

Çatıda hırsız avı Kayseri'de işyerlerinden hırsızlık yapan şahsın çatıdan kaçabileceğini değerlendiren polis ekipleri, birbirlerine bitişik iş merkezlerinin çatılarında arama yaptı.

Çatıda hırsız avı

KAYSERİ - Kayseri'de işyerlerinden hırsızlık yapan şahsın çatıdan kaçabileceğini değerlendiren polis ekipleri, birbirlerine bitişik iş merkezlerinin çatılarında arama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde bulunan iş yeri yetkilileri, sabah geldiklerinde ofislerindeki malzemelerin çalındığını gördü. Kapının kilitli olduğunu gören yetkililer, hırsız veya hırsızların çatıdan başka bir iş merkezine geçebileceğini düşünerek, durumu polise bildirdi. Kısa süre içerisinde iş merkezine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Birleşik olan iş merkezlerinin çatısına çıkan ekipler, burada didik didik arama yaptı.

Olay yeri inceleme polisleri de, hırsızlık olayının gerçekleştiği ofiste inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çatıda hırsız avı
Çatıda hırsız avı
Çatıda hırsız avı
Çatıda hırsız avı

YORUMLAR
500
13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs ekiplerden kaçamadı Çatıda hırsız avı Çatıda hırsız avı

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda hırsız avı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:05 Hastane önüne park ettiği aracının içinde mastürbasyon yapan adam gözaltına alındı!
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:57 Rize'de çay üreticilerinden protesto: Alım fiyatı en az 10 TL olsun
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
18:44 Şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşinden duygu yüklü paylaşım! "Sensiz anlamsız" kelimesi yürek parçaladı
18:27 Galatasaray'da başkan adayı Hamamcıoğlu'ndan şaşırtan paylaşım: Ciddi kaygı duyuyoruz
18:26 Nazi askerinin günlüğünü okuyan define avcıları, Hitler'in 4 tonluk altın hazinesini buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 20:49:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çatıda hırsız avı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement