Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

03.03.2022 00:57
Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kültür Mahallesi Spor Sokak üzerinde bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede vaka mahalline ulaştı. Bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tespit edilen köpek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla binanın çatı katına çıkan itfaiye erleri kısa sürede çatı katından inemeyen köpeğe ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çatı katından kurtarıldı. - DÜZCE

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Düzce Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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